Глава Башкирии поручил открыть обновленный терминал в аэропорту Уфы

Напомним, работы в аэропорту начались в 2018 году. Проектом предусмотрено оснащение телескопическими трапами, системой обработки багажа и необходимой инженерной инфраструктурой, расширение и зоны прилета и вылета пассажиров внутренних рейсов. В октябре 2019 года Гендиректор международного аэропорта «Уфа» Александр Андреев сообщал, что реконструкция завершится к весне 2020 года.