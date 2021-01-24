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Posted 24 января 2021, 11:45

Published 24 января 2021, 11:45

Modified 17 октября 2022, 20:42

Updated 17 октября 2022, 20:42

В Уфе отремонтируют 19 километров дорог

В Уфе отремонтируют 19 километров дорог

24 января 2021, 11:45
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Касается каждого
Работы пройдут в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Как сообщает пресс-служба уфимской мэрии, в список вошли девять объектов. Это участки улиц Армянской, Ветошникова, Выгонной, Николая Дмитриева, Районной, Рабочей, Ухтомского, Алексеевского и Нагаевского шоссе.

Конкурсные процедуры по определению подрядчиков уже объявлены. По итогам аукционов с победителями будут заключены контракты. К ремонтным работам дорожники приступят с наступлением теплой погоды.

Напомним, ремонт Нагаевского шоссе был начат в 2020 году. Асфальт уложен на участке от улицы Бородинской до автодороги М-5 «Урал». В нынешнем году запланированы работы по устройству остановочных площадок, обустройству обочин, нанесению разметки. Кроме того, в 2021 году начнется капитальный ремонт бульваров Ибрагимова и Хадии Давлетшиной, улицы Парковой, продолжится реконструкция улицы Города Галле от проспекта Октября до улицы Комсомольской. Также продолжатся работы по реконструкции улиц Комсомольской и 8 Марта и строительство моста через реку Белую в створе улицы Воровского. Добавим, что положительное заключение госэкспертизы получено на сооружение транспортной развязки в поселке Зинино. Сейчас определяются источники финансирования проекта.

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