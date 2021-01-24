Привычка нулевых: Россия продолжает сильно зависеть от сырьевого сектора экономики

Как считают экономисты ВШЭ, за последние 20 лет в структуре российского экспорта не наметилось тенденций к снижению зависимости от сырьевого сектора, более того — даже не сформировался задел к диверсификации. Напротив, ориентированная на сырье и энергопродукты экспортная корзина на фоне роста цен на нефть в первой половине нулевых только упрочила положение и оставалась фактически неизменной до 2014 г.