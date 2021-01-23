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Posted 23 января 2021, 06:32

Published 23 января 2021, 06:32

Modified 17 октября 2022, 20:41

Updated 17 октября 2022, 20:41

Житель Башкирии спас собаку, умирающую из-за мороза на обочине

23 января 2021, 06:32
Трогательная история спасения произошла в поселке Краснохолмский. Молодой человек Радмир Миннигалиев во время пробежки заметил на обочине дороги замерзшую собаку. Пес скулил и перетаптывался с лапы на лапу. Неравнодушный человек решил его спасти.

Как рассказал спаситель в своих соцсетях, на руках он донес пса до ближайшего населенного пункта, после чего знакомый парня довез их до дома на машине. Там пес отогревался в подъезде. Видео быстро распространилось по соцсетям, местная ветклиника предложила провести осмотр бесплатно.

По словам врачей, псу около 14-15 лет. По телесному признаку они определили, что, вероятнее всего, пес жил на цепи, после чего начал скитаться по улицам и кушал на помойках. У пса констатировали отравление, повышенную температуру и обезвоживание.

Молодой человек решил собаку оставить у себя. Пса назвали Лаки, и он теперь живет у бабушки молодого человека в Нефтекамске. Неравнодушные люди помогли собрать средства на лечение и покупку вольера и будки для Лаки.

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#Карина Мамаева#Общество#Новости
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