mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 января 2021, 13:18

Published 21 января 2021, 13:18

Modified 17 октября 2022, 20:40

Updated 17 октября 2022, 20:40

В Санкт-Петербурге жильцов дома эвакуировали из-за трещин в стенах

В Санкт-Петербурге жильцов дома эвакуировали из-за трещин в стенах

21 января 2021, 13:18
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
В Кировском районе Санкт-Петербурга вечером 20 января была проведена эвакуация жителей многоквартирного дома №8, расположенного на Двинской улице.

В стенах строения появились трещины. Об этом информирует newia.ru.

В экстренные службы обратились сами жители дома. На место событий приехали сотрудники МЧС, «ПетербургГаза», а также представители администрации района. Всех жителей дома попросили покинуть свои квартиры и выйти на улицу.

Обследовав стены специалисты заявили, что все трещины являются поверхностными. Они не несут угрозы обрушения здания. В итоге люди смогли вернуться в свое жилье.

#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика