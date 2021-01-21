В Санкт-Петербурге жильцов дома эвакуировали из-за трещин в стенах

Posted 21 января 2021, 13:18
Published 21 января 2021, 13:18
Modified 17 октября 2022, 20:40
Updated 17 октября 2022, 20:40
В экстренные службы обратились сами жители дома. На место событий приехали сотрудники МЧС, «ПетербургГаза», а также представители администрации района. Всех жителей дома попросили покинуть свои квартиры и выйти на улицу.
Обследовав стены специалисты заявили, что все трещины являются поверхностными. Они не несут угрозы обрушения здания. В итоге люди смогли вернуться в свое жилье.