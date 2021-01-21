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Posted 21 января 2021, 13:17

Published 21 января 2021, 13:17

Modified 17 октября 2022, 20:40

Updated 17 октября 2022, 20:40

В Санкт-Петербурге полицейские задержали 13 депутатов

В Санкт-Петербурге полицейские задержали 13 депутатов

21 января 2021, 13:17
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
В Санкт-Петербурге в среду, 20 января, сотрудники полиции произвели задержание 13 депутатов МО «Смольнинское».

Чиновников не пустили в помещения муниципалитета в досуговом центре «Зеленый слон». Об этом информирует newia.ru.

Депутаты столпились в коридоре здания. К строению подогнали автозак. Народных избранников увезли в 76-й отдел полиции.

По словам исполняющего обязанности главы муниципального образования Григория Ранкова, никаких заседаний в этот день не планировалось. Депутатов не пускали в помещения ради соблюдения санитарной безопасности. В тот момент в там занимались дети. Только последним по распоряжению администрации и руководства досугового центра во время эпидемии разрешен доступ в помещение и вестибюль.

Депутаты пришли в досуговый центр в 16:00. Их вежливо попросили уйти. В ответ на просьбу чиновники заявили, что у них заседание. «Мы никуда не пойдем, мы здесь власть и мы тут будем находиться», - передает Ранков слова слуг народа.

В итоге руководители досугового центра вызвали полицию. Только так можно было соблюсти санитарные нормы и правила.

#Светлана (Холдинг) Павлова#Происшествия#Новости
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