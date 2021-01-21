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Тимур Хакимов обсудил с итальянцами производства медицинских изделий в Башкирии

21 января 2021, 06:08
Фото: tpprb.ru
Возможность участия итальянских партнеров в производстве защитных медицинских изделий для Башкирии обсудили в ТПП Башкирии.

20 января состоялась встреча президента Торгово-промышленной палаты Башкирии Тимура Хакимова с вице-президентом ведущей итальянской компании «RAMINA SRL» Еленой Рамина. Общение прошло в формате видеоконференцсвязи.

Фото: tpprb.ru

Данное итальянское предприятие является производителем оборудования по технологии спанбонд и высказало намерение организовать производство на территории Башкирии. Одной из предлагаемых локаций завода является ТОСЭР «Нефтекамск».

Фото: tpprb.ru

- По итогам проведения совещания компания «RAMINA SRL» подготовит предложения по возможным технологическим линиям для выпуска защитных медицинских изделий. Торгово-промышленная палата Республики Башкортостан приступит к составлению бизнес-плана, - пояснил Тимур Хакимов.

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