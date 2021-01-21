Тимур Хакимов обсудил с итальянцами производства медицинских изделий в Башкирии

Posted 21 января 2021, 06:08
Published 21 января 2021, 06:08
Modified 10 ноября 2022, 19:19
Updated 10 ноября 2022, 19:19
20 января состоялась встреча президента Торгово-промышленной палаты Башкирии Тимура Хакимова с вице-президентом ведущей итальянской компании «RAMINA SRL» Еленой Рамина. Общение прошло в формате видеоконференцсвязи.
Данное итальянское предприятие является производителем оборудования по технологии спанбонд и высказало намерение организовать производство на территории Башкирии. Одной из предлагаемых локаций завода является ТОСЭР «Нефтекамск».
- По итогам проведения совещания компания «RAMINA SRL» подготовит предложения по возможным технологическим линиям для выпуска защитных медицинских изделий. Торгово-промышленная палата Республики Башкортостан приступит к составлению бизнес-плана, - пояснил Тимур Хакимов.