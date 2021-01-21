Медики Бирской ЦРБ требуют выплатить им деньги за работу с коронавирусными больными

По словам сотрудников, многие из них получили выплаты лишь за один или два месяца, а именно за апрель и май. Сейчас в Бирской больнице по факту отсутствия выплат проходит проверка. При этом до медиков доходит информация о том, что результаты проверки не будут направлены в их пользу.