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Posted 21 января 2021, 09:51

Published 21 января 2021, 09:51

Modified 17 октября 2022, 20:40

Updated 17 октября 2022, 20:40

Медики Бирской ЦРБ требуют выплатить им деньги за работу с коронавирусными больными

21 января 2021, 09:51
Медики Бирской центральной районной больницы во второй раз за последние несколько месяцев записали видеообращение к главе Башкирии Радию Хабирову. Они утверждают, что за последние семь месяцев работы с коронавирусными пациентами лишь несколько медиков получили выплаты, да и те не в полном объеме.

По словам сотрудников, многие из них получили выплаты лишь за один или два месяца, а именно за апрель и май. Сейчас в Бирской больнице по факту отсутствия выплат проходит проверка. При этом до медиков доходит информация о том, что результаты проверки не будут направлены в их пользу.

— Нам объяснили, что вообще никаких выплат не положено, — отметила фельдшер скорой помощи.

На кадрах видеообращения сотрудник скорой помощи показал новое помещение, в котором они переодеваются. Для удобства медиков в помещении, похожем на гараж, поменяли лампочки и установили деревянные поддоны. По словам сотрудников, в этом помещении очень холодно.

— Мы не думали, что будем работать в таких условиях. И не ожидали такое отношение нашего руководства. Нам просто не платят за нашу работу, — говорит сотрудник скорой помощи на видео.

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