Журнал «GQ» опубликовал историю уфимского дворника Юрия

Напомним, ранее Роман Филиппов опубликовал у себя в Instagram фотографии Юрия якобы на обложке как раз таки «GQ» с подписями: «Человек года 2021», «Лучший дворник Уфы по версии бабАни», «Как выжить? Когда приставы списывают пенсию по инвалидности» и другие. После публикации фото Юрий буквально стал знаменитым не только в Башкирии, но и по всей России. Его уже пригласили сниматься в рекламе и в шоу «Давай поженимся» на Первом канале.