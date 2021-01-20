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В 2021 году в Уфе откроется первый хоспис. Какую помощь можно получить уже сейчас?

20 января 2021, 05:53
Как известно, в Уфе ведется строительство первого в Башкортостане хосписа – на площадке, ограниченной торговым центром «Мега» и жилым комплексом «Цветы Башкирии». В стационаре будет 60 коек и 6 выездных бригад.

Не все знают, что помощь люди и взрослые с неизлечимыми заболеваниями могут получить уже сегодня – для подготовки стационара к открытию еще в конце 2019 года была создана автономная некоммерческая медицинская организация «Уфимский хоспис». Сейчас на их патронаже находятся несколько сотен семей со всей республики. Это дети и взрослые с различными заболеваниями: генетикой, онкологией, неврологией, гериатрическими заболеваниями.

Как стать подопечным организации рассказывает сотрудник организации Светлана Нигматуллина.

«Самый первый шаг – позвонить нам или связаться в социальных сетях. «Первичное звено» в нашей команде – Виолетта Гайсина, координатор медицинской программы. Именно она выходит на связь с семьей, понимает круг потребностей и передает в работу».

Вот чем мы можем помочь сегодня:

Оборудование. Речь идет обо всем, что способно облегчить состояние человека – инвалидные коляски, специальные кресла для купания, аппараты вентиляции легких, кислородные концентраторы и многое другое. Кроме того, в этом году проект уфимского хосписа «Обменный банк медицинского оборудования» получил поддержку Фонда президентских грантов. Заявка была подана учредителем, Благотворительным фондом «Иман – Башкортостан». На грантовые средства были закуплены аспираторы, концентраторы и пульсоксиметры.

Средства гигиены. К нам можно обратиться за помощью по программе «Чистая помощь» и получать наборы из памперсов, одноразовых пеленок, влажных салфеток раз в квартал.

Поздравление с днем рождения. Уфимские именинники до 18 лет могут получить особенный торт и поздравления в свой праздник.

Исполнение желания. Этот проект – для людей все возрастов. Мы готовы попробовать воплотить в жизнь одну из мечтаний подопечного. Важно – рассматриваются только нематериальные желания.

«У нас также есть волонтерский штаб, штатный юрист, волонтеры-психологи, мы стараемся не ограничивать круг помощи и если что-то в наших силах, то всегда поможем».

Связаться с АНМО «Уфимский хоспис» можно:

По телефонам: +7 (347) 299-68-36, 8-927-08-50-819 – Виолетта Гайсина, координатор медицинской программы

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#Новости#Тимур Алмаев#Общество
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