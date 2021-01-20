В 2021 году в Уфе откроется первый хоспис. Какую помощь можно получить уже сейчас?

Не все знают, что помощь люди и взрослые с неизлечимыми заболеваниями могут получить уже сегодня – для подготовки стационара к открытию еще в конце 2019 года была создана автономная некоммерческая медицинская организация «Уфимский хоспис». Сейчас на их патронаже находятся несколько сотен семей со всей республики. Это дети и взрослые с различными заболеваниями: генетикой, онкологией, неврологией, гериатрическими заболеваниями.