Уфимские компании «Мастер Вин» и «Холдинг Матрица» могут признать банкротами

Posted 20 января 2021, 06:02
Published 20 января 2021, 06:02
Modified 17 октября 2022, 20:40
Updated 17 октября 2022, 20:40
В документах указано, что иск подан национальным банком «Траст», которому «Холдинг Матрица» задолжала более 304 миллионов рублей. Помимо этого под процедуру банкротства попала компания «Универсал Трейдинг» которая продвигала сеть супермаркетов в Башкирии. Она также задолжала банку в общей сложность более 370 миллионов рублей.
Компания «Мастер Вин» являлась поручителем «Универсал Трейдинга» поэтому погасила 60 миллионов рублей, однако этого оказалось недостаточно. Долг по кредиту этой компании составил более 304 миллионов рублей.