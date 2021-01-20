Организация «Зеленый щит Башкортостана-Куштау» открыли филиал в Учалах

Ранее жители села Уразово Учалинского района провели общественные слушания, после чего создали инициативную группу по решению ситуации с незаконными карьерами и других экологических проблем. Как пишет «Эхо Москвы в Уфе», в группу вошли пять человек. Пока отдельного офиса у отделения организации нет, а финансирование осуществляют сами активисты.