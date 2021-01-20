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Posted 20 января 2021, 08:33

Published 20 января 2021, 08:33

Modified 17 октября 2022, 20:40

Updated 17 октября 2022, 20:40

Организация «Зеленый щит Башкортостана-Куштау» открыли филиал в Учалах

20 января 2021, 08:33
В Башкирии появился первый филиал организации «Зелёный щит Башкортостана-Куштау». Теперь движение будет работать и в Учалах.

Ранее жители села Уразово Учалинского района провели общественные слушания, после чего создали инициативную группу по решению ситуации с незаконными карьерами и других экологических проблем. Как пишет «Эхо Москвы в Уфе», в группу вошли пять человек. Пока отдельного офиса у отделения организации нет, а финансирование осуществляют сами активисты.

«Зелёный щит»будет оказывать юридическую помощь инициативной группе в решении данной проблемы. Учитывая, что в Учалинском районе большие проблемы с экологией, а также очень много неравнодушных людей к этим проблемам Зелёный Щит Башкортостана Куштау принял решение открыть отделение в в городе Учалы, сообщается в группе движения.

Один из лидеров организации Дмитрий Петров рассказал изданию, что открытие филиалов планируется в других населенных пунктах республики.

Отметим, что отделение «Зеленого щита» в Учалах создало свою группу во ВКонтакте. В настоящее время там 68 подписчиков.

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#Общество#Новости#Башкирия#Куштау
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