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Posted 19 января 2021, 09:18

Published 19 января 2021, 09:18

Modified 17 октября 2022, 20:39

Updated 17 октября 2022, 20:39

За последние сутки в Пермском крае выявили почти триста новых случаев ковида

19 января 2021, 09:18
В Пермском крае медики диагностировали коронавирусную инфекцию у двухсот девяноста пяти жителей.

Properm.ru сообщает, что с начала пандемии коронавируса в регионе зарегистрировали около тридцати шести тысяч случаев заражения. Всего по России медики диагностировали заболевание почти у двадцати трех тысяч человек. В Пермском крае среди новых выявленных пациентов сто тридцать четыре человека остались под наблюдением врачей в стационарах, а сто шестьдесят один человек лечится в домашних условиях.

#Ольга Земскова#Общество#Новости
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