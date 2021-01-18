Итоги прошедшей недели: новый мэр Уфы и арест участников конфликта в Кармаскалах

По-прежнему остро стоит вопрос с высокими суммами в платежках за отопление. Радий Хабиров поручил вернуть деньги гражданам, которым несправедливо и нечестно были начислены платежи. Он также ответил, что с подобной ситуацией республика сталкивается уже не в первый раз. Будем надеяться, что проблему власти все же решат.