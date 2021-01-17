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Posted 17 января 2021, 06:33

Published 17 января 2021, 06:33

Modified 17 октября 2022, 20:37

Updated 17 октября 2022, 20:37

В Башкирии вновь выявлено более 160 человек, заразившихся коронавирусом

17 января 2021, 06:33
Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией опубликовал новые данные

Сегодня, 17 января, на территории республики Башкортостан выявлено 167 человек, зараженных коронавирусной инфекцией за минувшие сутки. 125 человек выздоровело.

Общее число инфицированных, по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, на территории Башкирии составило 21902 человек, выздоровевших - 16522 человека.

Ранее Радий Хабиров на заседании оперштаба принял решение отменить обязательную самоизоляцию для социальных учреждений с 18 января. Однако она сохранится для людей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Также глава республики поручил министру молодежной политики и спорта республики Руслану Хабибову снять коронавирусные ограничении с юношеского спорта.

#Общество#Новости
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