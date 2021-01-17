Урал Байбулатов объявил о создании нового политического движения

Основной целью «Республики» будет являться «гармоничное развитие каждого жителя Республики». Также называются и ряд других задач, стоящих перед участниками движения. Планируется, что движение выступит площадкой временного объединения независимых политиков и общественников; займется повышением уровня политической грамотности населения; будет участвовать в избирательных кампаниях 2021–2023 гг.; займется деполитизацией образовательной системы, а также исполнительной власти и местного самоуправления. Кроме того, движение собирается совершить «пересборку» политической и социально-экономической систем Башкирии путем развития местного самоуправления (в первую очередь называется «выборность глав»).