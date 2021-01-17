mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Алексей Навальный задержан в аэропорту Шереметьево

17 января 2021, 18:09
Его задержали на паспортном контроле

Алексей Навальный задержан в аэропорту Шереметьево при прохождении паспортного контроля. Об этом сообщили журналисты, летевшие с политиком одним рейсом и находящиеся вместе с ним на паспортном контроле. Информацию также подтвердило Управление федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН).

— В аэропорту «Шереметьево» сотрудниками отдела розыска оперативного управления УФСИН России по Москве был задержан осужденный к условному наказанию Алексей Навальный, который с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока, — говорится в сообщении ведомства.

Меру пресечения Алексею Навальному определит суд. До решения суда политик будет находиться под стражей.

#Новости#Тимур Алмаев#Политика
Подпишитесь
Власти Башкирии назвали конкретные сроки выплаты довольствия мобилизованным
Сегодня, 15:32
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
Мобилизованный пожаловался Хабирову на отсутствие гумпомощи от мэра Уфы
Сегодня, 17:33
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Питание на конгрессе «Транспорт и строительство» обошлось бюджету Башкирии в 8 млн
Сегодня, 17:18
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44