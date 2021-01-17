Алексей Навальный вылетел из Берлина в Москву

Напомним, Алексей Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок», после чего по просьбе семьи был госпитализирован в немецкую клинику «Шарите». Позднее он обвинил российские спецслужбы в своем отравлении. На ежегодной пресс-конференции слова Навального опроверг президент России Владимир Путин. Отвечая на вопрос журналистов, Путин сказал, что «если бы хотели, они бы довели дело до конца».