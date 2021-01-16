Все решили длинный пас и вбрасывания. «Салават Юлаев» не справился с «Магниткой»

Но другого ответа, кроме вброса, у Уфы не нашлось, а закидывать шайбу в чужую зону и потом бежать за ней, в Уфе не очень любят и умеют: лишь 3 успешных попытки из 26. Отчасти от непривычки (редко более 15-17 попыток вброса за игру), отчасти от подбора «Металлурга» — на это они рассчитывали.