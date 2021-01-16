Все решили длинный пас и вбрасывания. «Салават Юлаев» не справился с «Магниткой»

Сначала о хорошем — было больше структуры
Несмотря на проигрыш, матч уфимцев с «Магниткой» по содержанию понравился куда больше противостояний с «Сибирью» и «Барысом». В обоих случаях были целые «мертвые зоны», когда «бело-зеленые» не могли сделать ничего толкового. С уральцами такого не было.
Хоть это и третий матч выезда, начавшегося через сутки после «Зеленого дерби», в движении «юлаевцы» не уступали хозяевам. В первой и третьей двадцатиминутках было немало контроля шайбы, правда, не всегда от этого был толк из-за строгости хозяев в нейтральной зоне.
Неочевидный положительный момент — 30 из 59 бросков было именно по воротам. Обычно подопечные Томи Ламсы гораздо чаще промахиваются. Другой плюс матча — отсутствие игры в меньшинстве. Две минуты штрафа были, но то был отрезок 4 на 4.
|СЮ
|Металлург
|Δ
|Corsi for (CF)
|53
|54
|-1
|CF, %
|49,53%
|50,47%
|-0,93%
|Голы 5 на 5
|1
|3
|-2
|Броски в створ 5 на 5 (БВ)
|26
|30
|-4
|PDO, %
|93,85%
|106,15%
|-12,31%
|Броски мимо створа
|15
|14
|1
|БВ вообще
|30
|32
|-2
|Доля БВ в общем числе бросков
|66,67%
|69,57%
|-2,90%
|БВ за минуту в атаке
|4,32
|2,61
|1,71
|Блокшоты за минуту в защите
|0,90
|2,16
|-1,26
|БВ после ВВбр 5 на 5
|0
|1
|-1
|БВ со входа в зону 5 на 5
|1
|2
|-1
|БВ первой тройки
|6
|6
|0
|БВ защитников
|11
|9
|2
|Пробросы 5 на 5
|1
|5
|-4
|ВВбр после пробросов
|2
|4
|-2
|Вход 5 на 5
|28
|31
|-3
|Брак при входе 5 на 5
|26
|24
|2
|Эффективные попытки входа, %
|51,85%
|56,36%
|-4,51%
|Вброс 5 на 5
|3
|1
|2
|Брак при вбросе 5 на 5
|23
|21
|2
|Эффективные попытки вброса, %
|11,54%
|4,55%
|6,99%
|Использование входа 5 на 5, %
|67,50%
|71,43%
|-3,93%
|Вход+вброс+ВВбр в атаке 5 на 5
|37
|40
|-3
|Вход+вброс+брак+Вбр в атаке 5 на 5
|101
|95
|6
|Эффективные смены в атаке, %
|36,63%
|42,11%
|-5,47%
|Вход 5 на 5 с БВ
|9
|16
|-7
|Вход 5 на 5 с БВ, %
|16,67%
|29,09%
|-12,42%
|Вброс 5 на 5 с БВ
|2
|0
|2
|Вброс 5 на 5 с БВ, %
|7,69%
|0,00%
|7,69%
|Эфф.смены в атаке 5 на 5 с БВ
|12
|18
|-6
|Эфф. смены в атаке 5 на 5 с БВ, %
|8,70%
|13,33%
|-4,64%
Конечно, болельщики положительно отметят ход встречи — сравнять счет после 0:2 за 14 неполных минут не каждый сможет. Две игры кряду команда из Башкирии демонстрирует хорошую командную психологию и хладнокровие.
То, что сравняли счет, скорее, не про героический характер, когда из последних усилий и ценой синяков и травм удается вернуться в игру. Именно про спокойствие и уверенность в своих силах. «Мы не боимся „минус“ два» — таков месседж.
В одной из смен Теему Хартикайнен даже позволил себе хитрую подкидку из-за ворот. Кстати, подобное проворачивал его бывший одноклубник Линус Умарк — как за «Йокерит», так и в «юлаевском» свитере.
Снова хочется выделить шайбу Александра Алексеева. Две игры подряд при положении 5 на 4 мы наблюдаем триумф второй спецбригады. Сочетание из Александра Кадейкина и скандинавов не забрасывает в большинстве три вечера, но их неплохо подменяют.
Защитники первой пары снова подводят команду
Если по счету, то субботняя встреча стала почти зеркальным отражением предыдущей баталии уфимцев с «Магниткой» дома. А в другом компоненте получилась копия противостояния с «Барысом».
В Нур-Султане откровенно плохо сыграли лидеры астанчан. 2+10 Дица перед третьим периодом, плохой пас и недостаточная жесткость Джесси Блэкера, не отработали в защите Роман Старченко и Никита Михайлис.
С «Металлургом» сплоховали Филип Ларсен и Сакари Маннинен. Первый буквально выдал голевой пас сопернику, за что над ним подшутил комментатор и эксперт КХЛ ТВ Алексей Бадюков (кстати, экс-игрок «Ак Барса», за что до сих пор нелюбим некоторыми болельщиками Уфы).
Маннинен начисто проиграл борьбу у борта перед вторым голом магнитогорцев. С его габаритами и тем, что он в эпизоде оказался в локальном меньшинстве, — предсказуемый итог. У самого Сакари не нашлось содержательного комментария эпизоду на пресс-конференции (интересно, у кого учился интервью давать?).
Маннинен — центр. И он, как и все остальные коллеги по данному ремеслу, не сумел противостоять центральным «Металлурга» на точке (7/17 за матч). 16-29 по итогу встречи и шокирующие 2-12 за третью двадцатиминутку.
Победный гол гостей ведь тоже начался со вбрасывания, на котором играл Данил Башкиров. Два последних матча его внезапно начали использовать как центра. Пока так себе — 3/11 с «Барысом», 1/5 в Магнитогорске.
Жаль, что сорвался личный рекорд Александра Кадейкина. Еще два матча, и у него было бы девять подряд встреч с не менее, чем 50% успешных точек. Остановился на семи.
Но вернемся к Ларсену. Не секрет, что датчанин только значится защитником. По сути, он универсал, «полузащитник» или «хавбек». Он любит подключаться к раскату четвертым, его хлеб — синяя линия большинства. Он не очень хорош в борьбе, отборе и силовой составляющей.
Такова цена его пользы для атаки. В защите он словно разучился действовать строго и надежно.
Получается так, что подряд два матча довольно глупо ошибаются у собственных ворот оборонцы первой пары. В столице Казахстана Григорий Панин тоже отметился «подарком» сопернику. На мой взгляд, некрасивое совпадение для решающей четверти «регулярки».
Длинный пас и плотность в средней зоне — оружие «Магнитки»
Еще до гола уральцы дважды использовали диагональ из своей зоны под синюю линию «СЮ». Смысл приема очевиден: «отрезать» «юлаевцев» в средней зоне от принявшего пас и либо создать локальный численный перевес, либо выиграть пространство для маневра.
В первом случае обошлось без броска, во втором он вышел невнятным, а вот третья попытка начала атаку, после которой хозяева и открыли счет. До третьего периода об этом приеме забыли. Нельзя войти в одну реку дважды.
Команда Ильи Воробьева, как бы того ни желали его персональные хейтеры, очень тренерская. Оставления, жесткость против владеющего шайбой, быстрый переход в атаку — это его почерк. Плотность в средней зоне — другое слагаемое успеха хозяев.
«Если они выстраивают 1-4, надо против этого находить нюансы и играть лучше» — сказал после матча защитник «СЮ» Павел Коледов.
Но другого ответа, кроме вброса, у Уфы не нашлось, а закидывать шайбу в чужую зону и потом бежать за ней, в Уфе не очень любят и умеют: лишь 3 успешных попытки из 26. Отчасти от непривычки (редко более 15-17 попыток вброса за игру), отчасти от подбора «Металлурга» — на это они рассчитывали.
Вброс, противодействие плотности в средней зоне и длинному пасу, вбрасывания — факторы, сложившие результат.
Следующий матч: 19 января, 19:00. «Салават Юлаев» — «Северсталь». БСТ