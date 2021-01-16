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Posted 16 января 2021, 11:39

Published 16 января 2021, 11:39

Modified 17 октября 2022, 20:37

Updated 17 октября 2022, 20:37

В уфимском госпитале от коронавируса скончался еще один медик

16 января 2021, 11:39
Накануне, 15 января, в уфимском covid-госпитале скончалась врач и член профсоюза медработников «Действие» Елена Гайнулова. Об этом сообщили коллеги женщины.

Напомним, ранее список памяти врачей, погибших от коронавируса, пополнила медсестра Городской клинической больницы № 18 в Уфе Айгуль Черепанова. Ей было всего 47 лет.

Отметим, что в настоящее время в Список входят 1033 имени погибших медиков из России. Ещё 183 умерших врачей — коллеги из других стран.

В Списке памяти числится 22 медика из Башкирии: из Стерлитамака, Уфы, Салавата, Давлекановского района, Туймазов, Благовещенска, Белебея, Октябрьского и села Аскино.

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#Происшествия#Новости
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