В уфимском госпитале от коронавируса скончался еще один медик

Posted 16 января 2021, 11:39
Published 16 января 2021, 11:39
Modified 17 октября 2022, 20:37
Updated 17 октября 2022, 20:37
Напомним, ранее список памяти врачей, погибших от коронавируса, пополнила медсестра Городской клинической больницы № 18 в Уфе Айгуль Черепанова. Ей было всего 47 лет.
Отметим, что в настоящее время в Список входят 1033 имени погибших медиков из России. Ещё 183 умерших врачей — коллеги из других стран.
В Списке памяти числится 22 медика из Башкирии: из Стерлитамака, Уфы, Салавата, Давлекановского района, Туймазов, Благовещенска, Белебея, Октябрьского и села Аскино.