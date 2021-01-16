mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 января 2021, 06:55

Published 16 января 2021, 06:55

Modified 17 октября 2022, 20:37

Updated 17 октября 2022, 20:37

В России предложили проиндексировать выплаты жертвам радиационных аварий

В России предложили проиндексировать выплаты жертвам радиационных аварий

16 января 2021, 06:55
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Новый коэффициент предлагается установить с февраля 2021 года.

Министерство труда и социальной защиты России предложило утвердить новый коэффициент индексации выплат, пособий и компенсаций на 2021 год для лиц, подвергшихся радиационному воздействию после катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также для других групп граждан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на публикацию соответствующего проекта постановления правительства на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно проекту, предлагается установить коэффициент индексации для выплат, пособий и компенсаций, предусмотренных перечнем, в размере 1,049 с 1 февраля 2021 года. Коэффициент индексации определен, исходя из сложившегося за 2020 год индекса потребительских цен, равному 104,9%.

Документ также касается выплат для лиц, подвергшихся радиационному воздействию вследствие аварии на производственном объединении «Маяк», сбросов радиоактивных отходов в реку Теча и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне.

Постановление подразумевает индексацию выплат для ветеранов, инвалидов, Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы, Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы, а также выплат гражданам, имеющих детей.

Материалы по теме
В 2021 году пенсионерам России выплатят единовременные пособия по 10 тысяч рублейМинтруд России: в 2021 году семьям с детьми полагается ряд пособий и выплатПенсионный фонд готовит еще одну выплату для жителей России в январе
#Андрей Королев#Общество#Новости#Выплаты
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика