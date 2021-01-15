Умер создатель киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский

Борис Грачевский родился 18 марта 1949 года в Московской области. В Калининградском механическом техникуме при заводе С. П. Королева получил специальность токаря. Позже работал токарем, а потом техником-конструктором на этом же заводе. В 1968 году служил в армии, после которой устроился на киностудию имени Горького грузчиком. В 1969 году поступил на заочное отделение ВГИКа на факультет «Организация кинопроизводства», однако институт окончил лишь через 23 года.