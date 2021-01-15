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«Русгаздобыча» создала дочернюю компанию «РГД переработка Салават»

15 января 2021, 06:17
Фото: pixabay.com
АО «РусГазДобыча» создал компанию ООО «РГД переработка Салават». Об свидетельствуют данные системы «СПАРК».

99% акций компании принадлежат «РусГазДобыче» и ещё 1% — ООО «Национальная газовая группа». Уставной капитал составил 100 тысяч рублей.

Директором «РГД СП» стал Олег Поляков, который помимо этого является гендиректором «Газ Хим Технолоджи», гендиректором и совладельцем «Инвест Технолоджи». Кроме того, он имеет долю в «Петон инвест технолоджи», «Петон Констракшн» и «Петон Химтэк».

По данным «СПАРК», компания занимается производством нефтепродуктов и промышленных газов, разработкой строительных проектов, строительством жилых и нежилых зданий, сбором, очисткой и распределением воды, сбором отходов, ремонтом электрического оборудования и другим.

#Новости#Россия#Промышленность#Анна Кононова#Экономика
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