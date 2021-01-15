«Русгаздобыча» создала дочернюю компанию «РГД переработка Салават»

Директором «РГД СП» стал Олег Поляков, который помимо этого является гендиректором «Газ Хим Технолоджи», гендиректором и совладельцем «Инвест Технолоджи». Кроме того, он имеет долю в «Петон инвест технолоджи», «Петон Констракшн» и «Петон Химтэк».