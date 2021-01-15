Европарламент обеспокоен растущим влиянием России на Северную Македонию

Также политики выступили за внесение в резолюцию пункта, согласно которому Северная Македония в будущем станет еще более зависимой от Москвы и Пекина из-за постоянных инвестиционных вливаний. Они прогнозируют, что в дальнейшем влияние России и КНР на весь Балканский регион может стать только масштабнее.