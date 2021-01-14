Глава Хабаровского края выступил в поддержку предпринимателей

Как сообщает vostokmedia.com, Дегтярев провел совещание, где были подведены итоги прошлого года и выделены приоритетные задачи текущего. По словам первого заместителя председателя правительства региона Марии Авиловой, Хабаровскому краю удалось привлечь 36,5 млрд рублей для развития по 100 направлениям. Кроме того, на сумму 22,1 млрд рублей по 74 направлениям было заключено соглашение с федеральными органами исполнительной власти.