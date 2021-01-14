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Еще один матч чемпионата Англии перенесли из-за коронавируса

14 января 2021, 18:23
Фото: pxhere.com
Вспышка заболевания произошла в бирмингемской «Астон Вилле».

Матч 19-го тура чемпионата Англии по футболу «Астон Вилла» – «Эвертон» перенесен на неопределенный срок.

Об этом сообщил «Советский спорт», ссылаясь на официальный сайт английской премьер-лиги.

Команды из Бирмингема и Ливерпуля должны были встретиться в воскресенье 17 января.

«Астон Вилла» объявила о массовой вспышке коронавируса в команде 7 января. В данный момент многие футболисты и сотрудники тренерского штаба бирмингемского клуба по-прежнему находятся на самоизоляции.

По ходу нынешнего сезона из-за вспышек коронавируса в разных командах организаторам чемпионата Англии регулярно приходится переносить матчи.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Спорт
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