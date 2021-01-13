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Posted 13 января 2021, 13:29

Published 13 января 2021, 13:29

Modified 17 октября 2022, 20:35

Updated 17 октября 2022, 20:35

В Башкирии создадут 28 тысяч рабочих мест после реализации инвестпроектов

13 января 2021, 13:29
Сюжет
Радий Хабиров
В ходе реализации инвестпроектов, которые глава Башкирии Радий Хабиров рассмотрел в 2020 году, в республике создадут 28 тысяч новых рабочих мест. Руководитель региона отметил также эффективную работу управленческой команды.

Радий Хабиров считает, что в республике удалось создать атмосферу, благоприятную для инвесторов.

Я встречался с рядом крупных бизнесменов, которые отметили, что Башкортостан снискал в стране славу региона, открытого инвестициям. Многие участники наших «Инвестчасов» говорят, что нигде не встречали такого отношения к бизнесу, как в республике, сказал глава республики.

Напомним, в Башкирии в 2020 году в шесть раз вырос уровень безработицы. Борьба с этой «страшной цифрой» станет приоритетной задачей властей республики в этом году. Премьер-министра правительства РБ Андрей Назаров рассказал о планах. Так, более пяти тысяч рабочих мест планируется создать на территория особых экономических зон и новых предприятиях. Власти также планируют решить проблему путем субсидирования работодателей в случаях приема на работу людей предпенсионного возраста, выпускников, инвалидов.

Также отметим, что еженедельно в рамках «Инвестчаса» предприниматели предлагают свои инвестиционные проекты, которые позволяют создать новые рабочие места. Например, группа компания «Большая семья» планирует открыть в Башкирии трикотажную фабрику, где появится сразу 300 рабочих мест.

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#Анна Кононова#Экономика#Новости#Башкирия#Радий Хабиров#Работа
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