Политолог-американист озвучил возможные пути отстранения от власти Дональда Трампа

Реализация первого сценария займет слишком много времени — потому что в нем должны быть задействованы и палата представителей, и сенат, и провести импичмент в сжатые сроки не представляется возможным. К тому же, сенаторы могут собраться для заседания только 19 января — за день до того, как нынешний президент должен уступить свой пост следующему, победившему в голосовании. Одного дня для проведения процедуры импичмента будет недостаточно, поэтому более реальным представляется второй план развития событий — когда вице-президент США объявит о том, что глава государства не может выполнять свои обязанности в полном объеме по ряду причин. Такое решение вице-президент должен принимать совместно с кабинетом министров. Однако Майкл Пенс, который сейчас занимает должность вице-президента, достаточно четко обозначил свою позицию на этот счет — что он не будет принимать такое решение. Поэтому в теории эти два возможных сценария развития событий останутся нереализованными.