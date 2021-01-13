mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 января 2021, 11:06

Published 13 января 2021, 11:06

Modified 17 октября 2022, 20:35

Updated 17 октября 2022, 20:35

Политолог-американист озвучил возможные пути отстранения от власти Дональда Трампа

13 января 2021, 11:06
Доцент кафедры американских исследований Санкт-Петербургского государственного университета Григорий Ярыгин дал свою оценку событиям, которые сейчас происходят в США. Эксперт оценил шансы действующего президента страны Дональда Трампа остаться у власти.

Как сообщает RT, специалист считает, что в действующих реалиях существуют два возможных сценария развития событий. Первый — это процедура импичмента, когда главу государства отстраняют от власти после судебного разбирательства. Второй — отстранение президента от выполнения обязанностей посредством решения вице-президента и кабинета министров.

Реализация первого сценария займет слишком много времени — потому что в нем должны быть задействованы и палата представителей, и сенат, и провести импичмент в сжатые сроки не представляется возможным. К тому же, сенаторы могут собраться для заседания только 19 января — за день до того, как нынешний президент должен уступить свой пост следующему, победившему в голосовании. Одного дня для проведения процедуры импичмента будет недостаточно, поэтому более реальным представляется второй план развития событий — когда вице-президент США объявит о том, что глава государства не может выполнять свои обязанности в полном объеме по ряду причин. Такое решение вице-президент должен принимать совместно с кабинетом министров. Однако Майкл Пенс, который сейчас занимает должность вице-президента, достаточно четко обозначил свою позицию на этот счет — что он не будет принимать такое решение. Поэтому в теории эти два возможных сценария развития событий останутся нереализованными.

По словам Ярыгина, представители демократической партии постараются помешать Трампу бороться за место в конгрессе, если он будет поддерживать республиканцев в следующем электоральном цикле через два года, а также помешают ему участвовать в президентской гонке через четыре года.

#Юлия Кононенко#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика