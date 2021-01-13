Элвин Грей получил 30 миллионов рублей из казны Башкирии на музыкальное шоу

Уфимский многопрофильный профессиональный колледж выдвинул на конкурс проект «Межрегиональный форум учителей башкирского языка» и получил на реализацию также 3 миллиона рублей. Всемирный Курултай башкир предложил проводить «Дни башкирской культуры и просвещения за пределами РБ», на что фонд выделил 2,9 миллиона рублей. «Программа для лидеров полилингвального образования «Школьные инновации» от Фонда поддержки и развития детского образования М.Ишмуратовой получила на реализацию 2,7 миллиона рублей.