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Posted 13 января 2021, 11:37

Published 13 января 2021, 11:37

Modified 17 октября 2022, 20:35

Updated 17 октября 2022, 20:35

Элвин Грей получил 30 миллионов рублей из казны Башкирии на музыкальное шоу

13 января 2021, 11:37
Популярный певец из Башкирии Элвин Грей стал обладателем гранта в 30 миллионов рублей на своё музыкальное шоу «Яны мон». Между ним и другими финалистами распределили 80 миллионов рублей.

Итак, 38 организаций стали победителями конкурса грантов главы РБ на сохранение и развитие государственных языков республики и языков народов Башкирии. При этом 31 проект направлен на поддержку башкирского языка, два — русского, два — татарского, по одному — чувашского, еврейского и белорусского языков.

Победители конкурса представили девять муниципалитетов республики: Уфу, Сибай, Кумертау, Ишимбайский, Давлекановский, Иглинский, Чишминский, Буздякский и Бижбулякский районы. Кроме того, финалистами стали проекты из Москвы, Челябинской и Оренбургских областей, а также из Пермского края.

Но самый большой грант получил Фонд поддержки башкирского народа «Возрождение» на реализацию проекта «Вокальное талант-шоу „Яны мон“». Отметим, что шоу запускает именно Элвин Грей, который после назначения на должность советника по вопросам развития культуры и молодёжной политики при главе Башкирии анонсировал открытие аналога «Фабрики звёзд».

В топ-5 крупных проектов вошли «Зов предков», который предложил Дом дружбы народов республики. На его реализацию учреждение получило 4 миллиона рублей. ММРО «Юрматы с информационно — просветительским ресурсом «Язык. Религия и инновации» стала обладателем 3 миллионов рублей.

Уфимский многопрофильный профессиональный колледж выдвинул на конкурс проект «Межрегиональный форум учителей башкирского языка» и получил на реализацию также 3 миллиона рублей. Всемирный Курултай башкир предложил проводить «Дни башкирской культуры и просвещения за пределами РБ», на что фонд выделил 2,9 миллиона рублей. «Программа для лидеров полилингвального образования «Школьные инновации» от Фонда поддержки и развития детского образования М.Ишмуратовой получила на реализацию 2,7 миллиона рублей.

В список победителей также вошли: детские анимационные видео-книги на башкирском языке «Балалар», короткометражные фильмы «Жемчужина Башкортостана», школьная национальная театральная студия «ЖиТЕЛь», кукольный театра «Салават купере» и другие.

Напомним, в начале декабря Элвин Грей рассказал о запуске проекта «Яны мон», главным призом которого станет миллион рублей. Участие в шоу могут принимать не только россияне, но и жители стран ближнего и дальнего зарубежья. Всего планируется провести 16 программ с 50 участниками.

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