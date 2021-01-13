Башкирские нефтяники восстанавливают лесные ресурсы республики

Posted 13 января 2021, 08:27
Published 13 января 2021, 08:27
Modified 10 ноября 2022, 19:19
Updated 10 ноября 2022, 19:19
Так, на территории Бирского зоологического заказника, который расположен в границах Бирского, Дюртюлинского, Бураевского и Мишкинского районов республики, башкирские нефтяники высадили более 17 тыс. деревьев. По словам специалистов, помимо всего прочего, это позволит создать условия для увеличения численности популяции редкой птицы — орлана-белохвоста, занесенного в Красную книгу России. Это четвертая по размерам птица в Европе, чей размах крыльев достигает 2 — 2,5 метра. В частности, широкая полоса молодого ельника, высаженного башкирскими нефтяниками, скоро должна отгородить высокоствольный лиственный лес, где традиционно гнездится орлан-белохвост, от деятельности людей на близлежащих берегах Белой. Это сделано специально, чтобы не беспокоить птиц во время вывода потомства.
Кроме того, вновь созданный участок хвойного леса поспособствует росту численности мелких млекопитающих, а это напрямую повлияет на расширение кормовой базы редкого хищника. Как утверждают специалисты, на территории Бирского заказника обитают около 400 видов европейских и сибирских представителей фауны, из которых европейская норка, выдра и несколько видов птиц занесены в Красную книгу.
Чтобы обеспечить максимальную приживаемость саженцев, «Башнефть-Добыча» — основной оператор АНК «Башнефть» по разведке и добыче углеводородного сырья — привлекла экспертов привлекла экспертов в области воспроизводства лесных ресурсов. Специалисты проанализировали особенности почвы, климата и фауны во всех местах посадок — на основе этих данных удалось подобрать оптимальные породы деревьев.
— Качество посадочного материала, приобретенного предприятием для высадки, очень высокое! Очевидно, что заготовка сеянцев произведена со строжайшим соблюдением технологии. Такой щепетильный подход к отбору саженцев и проведённая по всем правилам подготовка отведенных участков к посадке позволяют прогнозировать высокую приживаемость высаженных деревьев, — оценил работу лесничий Бирского и Янтузовского участковых лесничеств Андрей Десяткин во время посадки деревьев в Бирском зоозаказнике.
Также в числе крупных посадок — 34 тыс. саженцев сосны, которые нефтяники высадили в проектируемом природном парке «Крыкты» (Абзелиловский район). Новые деревья призваны сохранить самобытный ландшафт территории, уникальность которого отмечена Академией наук Башкортостана и Всемирным фондом дикой природы.
В 2021 году «Башнефть» намерена продолжить масштабную деятельность по восстановлению лесов на территории республики.