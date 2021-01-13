Башкирские нефтяники восстанавливают лесные ресурсы республики

Так, на территории Бирского зоологического заказника, который расположен в границах Бирского, Дюртюлинского, Бураевского и Мишкинского районов республики, башкирские нефтяники высадили более 17 тыс. деревьев. По словам специалистов, помимо всего прочего, это позволит создать условия для увеличения численности популяции редкой птицы — орлана-белохвоста, занесенного в Красную книгу России. Это четвертая по размерам птица в Европе, чей размах крыльев достигает 2 — 2,5 метра. В частности, широкая полоса молодого ельника, высаженного башкирскими нефтяниками, скоро должна отгородить высокоствольный лиственный лес, где традиционно гнездится орлан-белохвост, от деятельности людей на близлежащих берегах Белой. Это сделано специально, чтобы не беспокоить птиц во время вывода потомства.