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Posted 12 января 2021, 15:55

Published 12 января 2021, 15:55

Modified 17 октября 2022, 20:34

Updated 17 октября 2022, 20:34

Напряженный год, коробка с лекарствами и снегопады. Итоги дня в Башкирии

12 января 2021, 15:55
Главные новости Уфы и Башкирии на 12 января 2020 года.

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров предупредил о напряженном годе. Он уточнил, что непростым год будет для его коллег. В планы правительства входят подъем экономики, увеличение экспорта, повышение эффективности реализации нацпроектов и республиканской адресной программы, работа с федеральным структурами. Назаров считает, что 2021 год должен стать ключевым с точки зрения реализации «лучших амбиций».

Премьер-министр Башкирии предупредил о напряженном годе
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Активные общественные обсуждения развернулись вокруг набора лекарств от «Единой России» для больных коронавирусом. Мужчина на видео рассказывает и показывает, что в достаточно вместительной коробке удалось обнаружить только 10 таблеток парацетамола и назальные капли «Гриппферон», а также некий листок, возможно, рецептурный. Прокомментировали ситуацию руководитель регионального исполкома партии «Единая Россия», а также замминистра здравоохранения Башкирии.

Житель Башкирии пожаловался на набор лекарств от Covid-19, выданный «Единой Россией»
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В Башкирии, вероятнее всего, появится первая платная дорога. По словам председателя Курултая Константина Толкачева, закон разработан, чтобы развить инфраструктуру платных дорог. Он также отметил, что данная мера в прошлом году была введена на федеральном уровне. Толкачев добавил, что система платных дорог способствует не только развитию дорог, но и снизит аварийность.

В Башкирии к 2024 году планируется ввести первую платную дорогу
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Салаватский межрайонный суд Башкирии избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении одного из водителей автобусов «Форд Транзит». Напомним, ранее в аварии с двумя автобусами скончались три человека. При этом вина мужчина еще не доказана. Расследование продолжается.

В Башкирии за начало января выпало 80% от месячной нормы осадков
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В Башкирии суд избрал меру пресечения в отношении водителя автобуса, где погибли дети
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В Башкирии за прошедшие новогодние каникулы выпало 80% от месячной нормы осадков. Также стало известно, что местами в северных районах республики количество выпавших осадков составило 140% выше нормы. Впереди нас ждут Крещенские морозы, а затем потепление и очередные снегопады.

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#Карина Мамаева#Общество#Новости
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