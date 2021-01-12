Напряженный год, коробка с лекарствами и снегопады. Итоги дня в Башкирии

В Башкирии, вероятнее всего, появится первая платная дорога. По словам председателя Курултая Константина Толкачева, закон разработан, чтобы развить инфраструктуру платных дорог. Он также отметил, что данная мера в прошлом году была введена на федеральном уровне. Толкачев добавил, что система платных дорог способствует не только развитию дорог, но и снизит аварийность.