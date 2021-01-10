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Posted 10 января 2021, 06:36

Published 10 января 2021, 06:36

Modified 17 октября 2022, 20:32

Updated 17 октября 2022, 20:32

В Уфе за развязкой на улице Валиди будут следить умный светофор и дежурный специалист

В Уфе за развязкой на улице Валиди будут следить умный светофор и дежурный специалист

10 января 2021, 06:36
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Отслеживание дорожной ситуации на участке, который будет частично перекрыт из-за реконструкции до ноября 2021 года, планируется организовать в круглосуточном режиме.

Заместитель главного инженера МУЭП «Уфагорсвет» Руслан Яхиббаев заявил, что по результатам первого дня работы дорожной развязки в новом режиме было проведено «порядка пяти корректировок с увеличением пропускной способности по возникшим затруднениям по проспекту Салавата Юлаева». В итоге уфимская мэрия решила назначить ответственного дежурного, который будет круглосуточно в выходные и будние дни контролировать ситуацию и в режиме онлайн реагировать — увеличивать пропускную способность, длительность горения зеленого сигнала по тому или иному направлению.

Кроме того, по итогам тестирования принято решение по внедрению адаптивной системы управления дорожного движения — умного светофора. Он будет в автоматическом режиме считывать данные автопотоков и принимать решения по увеличению или сокращению длительности горения светофоров.

По словам и. о. начальника Управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Администрации Уфы Константина Паппе, заранее рассматривались разные схемы организации дорожного движения на реконструируемом участке, они были предложены Школой высшей экономики. В конечном счете был выбран наиболее эффективный вариант, который предусматривает наименьшее количество образуемых пробок.

9 января состоялся тестовый запуск работы дорожной развязки в новом режиме. Как было озвучено на круглом столе с участием представителей заказчика, подрядной организации и других задействованных структурных подразделений, это было сделано именно в выходной, без максимального трафика. Это было сделано для того, чтобы посмотреть, как складывается дорожная ситуация. Благодаря камерам и современным технологиям удаленного доступа регулировались светофоры, установленные на въезд в город и выезд из него.

— Я считаю, что первый день вполне прошел успешно. Вчера утром у нас была некоторая тренировка, а во второй половине дня мы поняли, как действовать и реагировать на складывающиеся ситуации и какие меры предпринимать, — подчеркнул представитель заказчика.

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