В Уфе за развязкой на улице Валиди будут следить умный светофор и дежурный специалист

9 января состоялся тестовый запуск работы дорожной развязки в новом режиме. Как было озвучено на круглом столе с участием представителей заказчика, подрядной организации и других задействованных структурных подразделений, это было сделано именно в выходной, без максимального трафика. Это было сделано для того, чтобы посмотреть, как складывается дорожная ситуация. Благодаря камерам и современным технологиям удаленного доступа регулировались светофоры, установленные на въезд в город и выезд из него.