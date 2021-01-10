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Posted 10 января 2021, 07:42

Published 10 января 2021, 07:42

Modified 17 октября 2022, 20:32

Updated 17 октября 2022, 20:32

Еще 165 больных и одна смерть: в Башкирии опубликовали новые данные по коронавирусу

Еще 165 больных и одна смерть: в Башкирии опубликовали новые данные по коронавирусу

10 января 2021, 07:42
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Республика выходит на плато, но темпы заболеваемости все еще остаются значительно выше, чем это было летом.

За сутки выявлено еще 165 человек, заболевших новой коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число инфицированных в республике составляет 20736 человек.

При этом выздоровело за минувшие сутки 74 человека, всего за время пандемии выздоровело 15480 человек.

Также сообщается о том, что еще один житель республики скончался от COVID-19. Общее количество летальных случаев от опаснйо инфекции в регионе увеличилось до 155.

Отметим, что темпы заболеваемости в регионе не увеличиваются уже три недели: с 21 декабря и до настоящего момента Минздрав республики сообщает о приросте заболевших по 160-170 человек в сутки. Эксперты полагают, что таким образом регион выходит на плато. Тем не менее весной в стране ожидается третья волна коронавируса.

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#Андрей Королев#Общество#Новости#Здравоохранение
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