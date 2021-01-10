Еще 165 больных и одна смерть: в Башкирии опубликовали новые данные по коронавирусу

Отметим, что темпы заболеваемости в регионе не увеличиваются уже три недели: с 21 декабря и до настоящего момента Минздрав республики сообщает о приросте заболевших по 160-170 человек в сутки. Эксперты полагают, что таким образом регион выходит на плато. Тем не менее весной в стране ожидается третья волна коронавируса.