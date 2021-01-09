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Posted 9 января 2021, 12:46

Published 9 января 2021, 12:46

Modified 17 октября 2022, 20:32

Updated 17 октября 2022, 20:32

В ДТП на встречке в Башкирии погибли двое детей

9 января 2021, 12:46
Смертельная дорожная авария произошла на трассе Уфа-Оренбург.

Жуткая авария произошла на 217 км трассы Уфа-Оренбург в районе Кумертау. Подробности сообщили в региональном управлении ГИБДД МВД по РБ.

По данным ведомства, на дороге произошло лобовое столкновение двух иномарок - «Митсубиши Лансер» и «Хундай Солярис».

Ехавшие во втором автомобиле дети-погодки в возрасте 7 и 8 лет, к сожалению, скончались от полученных травм на месте происшествия.

Еще два пассажира и водитель этого автомобиля отправлены в больницу на "скорой".

Пассажирка второй иномарки также скончалась, а водитель попал в больницу с травмами.

Обстоятельства происшедшего выясняются.

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