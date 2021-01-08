В Башкирии горожане перед Новым годом покупали больше сладости, а сельчане - майонез

Posted 8 января 2021, 11:01
Published 8 января 2021, 11:01
Modified 17 октября 2022, 20:32
Updated 17 октября 2022, 20:32
Башкортостанстат опубликовал любопытные данные о покупках, которые жители Башкирии делали в преддверие Нового 2021 года. Уточним, что речь идет о продуктах питания.
Так, по данным ведомства, выявились явные отличия в предпочтения городского и сельского населения республики. Если горожане больше всего приобретали сладости (34,6% участников исследования), то сельчане усиленно запасались майонезом и соусами (28,5%).
Отметим, к слову, что в приобретении майонеза и разных соусов к салатам горожане тоже не отстали, его купили в конце прошлого года 30,5% участников опроса. Затем по частоте упоминания следуют снеки и чипсы (11,9%) и газировка (6,1%).
В селах пропорция примерно такая же, но торты и пирожные сельчане почему-то игнорируют, о них упомянули всего 3,3% опрошенных. Возможно, это связано с личными кулинарными способностями сельчан.