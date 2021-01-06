В Башкирии начал работать центр «Мой бизнес»

За минувший год Центр оказал более 13 тыс. услуг субъектам малого и среднего предпринимательства и физлицам, а Башкирия отмечена в рейтинге Министерства экономического развития РФ как один из регионов, где «Мой бизнес» работает наиболее эффективно. В настоящее время в республике функционирует три центра оказания консультационных услуг «Мой бизнес»: два в Уфе и один в Нефтекамске.