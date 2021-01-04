В Башкирии ударят морозы до -20 градусов

Posted 4 января 2021, 06:13
Published 4 января 2021, 06:13
Modified 17 октября 2022, 20:31
Updated 17 октября 2022, 20:31
Температура воздуха сегодня днем составит -6,-11 градусов. А вот ночью грянут первые морозы. Особенно по юго-востоку республики – похолодает до -15,-20 градусов в остальных частях республики до -9,-14 градусов.
В последующие два дня погода существенно не изменится. По республике пройдет небольшой снег, местами до умеренного. Ветер юго-восточный. Температура воздуха ночью -8,-13 градусов, местами -15,-20 градусов, днем -7,-12.