В Башкирии ударят морозы до -20 градусов

В Башкирии синоптики сообщили о прогнозе погоды на ближайшие три дня. Сегодня, 4 января, местами пройдет небольшой снег. На некоторый участках дороги может быть очень скользко. Ветер относительно теплый, без порывов.