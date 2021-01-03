mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 января 2021, 07:44

Published 3 января 2021, 07:44

Modified 17 октября 2022, 20:31

Updated 17 октября 2022, 20:31

В Уфе в первый день нового года пьяный житель попытался украсть тележку с продуктами

3 января 2021, 07:44
1 января рано утром на пульт централизованной охраны Росгвардии поступил сигнал. По данным ведомства, в Уфе нетрезвый мужчина пытался разбить входную дверь магазина и вывезти тележку с продуктами и алкоголем.

Уже на месте росгвардейцы обнаружили, что стеклянная дверь магазина разбита, а сквозь осколки мужчина пытался протолкнуть тележку с продовольствием. За происходящим наблюдали прохожие, которые и сообщили о происходящем в правоохранительные органы.

При виде сотрудников ведомства мужчина попытался сбежать, но в итоге был задержан. Он признался, что отмечал Новый год с женщиной, а когда алкоголь и закуска закончились, он решил сходить в магазин, однако он был закрыт.

Теперь в деле 36-летнего жителя Архангельского района Башкирии будет разбираться полиция.

#Происшествия#Новости#Башкирия#Преступление
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика