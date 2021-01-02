mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 января 2021, 12:23

Published 2 января 2021, 12:23

Modified 17 октября 2022, 20:31

Updated 17 октября 2022, 20:31

Трое детей пострадали при катании с горок в Башкирии

2 января 2021, 12:23
О случившемся сообщает Госкомитет РБ по ЧС.

По данным ведомства, 1 января на номер 112 поступило несколько обращений о том, что дети получили травмы во время катаний с горки.

Так, в селе Мурсалимкино Салаватского района пострадала девятилетняя девочка, в Уфе травму получил трехлетний мальчик, в селе Канлы-Туркеево Буздякского района пострадала шестилетняя девочка.

В Госкомитете Башкирии по ЧС призвали родителей не идти на переполненную людьми горку с крутыми скатами и трамплинами, а также не отпускать ребенка кататься одного без присмотра взрослых.

- Малыш не сможет вовремя отреагировать на экстренную ситуацию, резко затормозить или увернуться от попавшейся на пути преграды. Родители должны помнить, что ледяные горки – самые опасные и непредсказуемые. Внимательно следите за передвижениями ребенка, - призвали специалисты комитета.

#Валерия Панаева#Происшествия#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика