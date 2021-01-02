«Россети» устраняют последствия непогоды в Псковской области

Специалисты вынуждены разгребать снежные заносы и поваленные деревья, чтобы добраться до мест аварий в труднодоступных районах Псковской области. В планах энергетиков ввести еще более 20 передвижных дизель-генераторных установок. Их суммарная мощность будет равна 2,1 МВт. Сейчас для усиления бригад в район бедствия направлено еще 20 подразделений холдинга из других областей.