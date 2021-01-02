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Posted 2 января 2021, 14:05

Published 2 января 2021, 14:05

Modified 17 октября 2022, 20:31

Updated 17 октября 2022, 20:31

«Россети» устраняют последствия непогоды в Псковской области

2 января 2021, 14:05
В Псковской области специалисты группы «Россети» перевели работу в круглосуточный режим. Из-за снегопада и ледяного дождя, продолжающегося в регионе уже больше недели, энергетики работают в особом режиме.

Столбик термометра колеблется на нулевой отметке, провоцируя появление льда и налипшего снега на линиях электропередачи. Для стабилизации работы в зоне аномальных погодных условий холдинг уже направил более 100 аварийно-ремонтных бригад и более 500 специалистов. Также в зоне задействовано почти 150 единиц техники, сообщают “Новые известия”.

Специалисты вынуждены разгребать снежные заносы и поваленные деревья, чтобы добраться до мест аварий в труднодоступных районах Псковской области. В планах энергетиков ввести еще более 20 передвижных дизель-генераторных установок. Их суммарная мощность будет равна 2,1 МВт. Сейчас для усиления бригад в район бедствия направлено еще 20 подразделений холдинга из других областей.

О неполадках энергоснабжения жители круглосуточно могут сообщить по номеру

8-800-220-0-220 или написать на светлаястрана.рф.

Компания «Россети» является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 ГВА. Численность персонала группы компаний «Россети» - 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних(Россети Московский регион, Россети Юг, Россети Сибирь, Россети Урал и др.) и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию.

#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество#Новости
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