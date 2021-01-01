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Posted 1 января 2021, 06:51

Published 1 января 2021, 06:51

Modified 17 октября 2022, 20:31

Updated 17 октября 2022, 20:31

В Башкирии ввели особый режим на время новогодних каникул

1 января 2021, 06:51
Со вчерашнего дня в Башкирии вступил в действие особый противопожарный режим.

Накануне, 31 декабря, вступило в действие распоряжение правительства Башкирии о введении на территории Башкирии особого противопожарного режима.

В соответствии с распоряжением в республике введены ограничения на проведение фаер-шоу и прочих мероприятий с применением факелов, фейерверков и пиротехники.

В местах массовых гуляний должны дежурить спасатели и сотрудники полиции.

Детей из неблагополучных детей рекомендовано отправить на каникулы в интернаты и социальные приюты, чтобы избежать трагедий. Проблемные семьи должны проверить сотрудники муниципалитетов.

Такой режим продлится до 10 января.

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