mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 декабря 2020, 03:27

Published 30 декабря 2020, 03:27

Modified 17 октября 2022, 20:29

Updated 17 октября 2022, 20:29

Ростислав Мурзагулов ответил на критику своего клипа главой Башкирии

30 декабря 2020, 03:27
Сюжет
Радий Хабиров
На вчерашней пресс-конференции глава Башкирии Радий Хабиров прокомментировал клип председателя Общественной палаты Ростислава Мурзагулова на песню «Моргенштерн». Позже последний дал ответ недовольствам Хабирова.

Напомним, Ростислав Мурзагулов выпустил клип на песню «Моргенштерн», в котором высмеивает стереотипы о чиновниках. Видео было снято в разных местах, в том числе в Белом доме в Уфе. Вчера Радий Хабиров сообщил, что не оценил клип. Кроме того, заявил, что Мурзагулов тем самым нанес репутационный ущерб.

Председатель ОП на личной странице во ВКонтакте прокомментировал ситуацию. Он признался, что искренне не хотел подставлять Радия Хабирова и считает его хорошим и честным человеком.

Башкирии с ним повезло, он не просто чиновник, он — миссионер. Но я не согласен с его консерватизмом. Именно поэтому я больше не возглавляю Башинформ, написал Ростислав Мурзагулов.

Он также добавил, что «Общественная палата не будет слишком уж приятной для чиновничьей армады структурой».

Материалы по теме
«Как Моргенштерн, только старый и толстый»: Мурзагулов снял рэп-клип о чиновникахХабиров — о клипе Ростислава Мурзагулова: «Очень не понравился»
#Общество#Новости#Башкирия#Радий Хабиров#Ростислав Мурзагулов
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика