mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 декабря 2020, 11:45

Published 30 декабря 2020, 11:45

Modified 17 октября 2022, 20:30

Updated 17 октября 2022, 20:30

Блогер из Уфы Рустам Набиев, лишившийся ног, рассказал об убийце своей матери

30 декабря 2020, 11:45
Сегодня, 30 декабря, на канале популярной журналистки Ирины Шихман вышло объемное интервью с инвалидом-колясочников из Уфы Рустамом Набиевым. Во время разговора он признался в том, что его маму убил отец.

— Он говорил, что кто-то что-то сказал про маму плохое. И он ему поверил. Получилось в состоянии аффекта. Я не знаю, почему он так сделал. Задушил., рассказывает Рустам.

Также по словам молодого блогера, после этого его отец сидел в тюрьме. Их с братом воспитывала тетя.

Напомним, Рустам Набиев выжил после обрушения казармы военной части в Омске в 2015 году. Когда он реабилитировался, то стал паралимпийским спортсменом, женился на девушке, которая не бросила его в беде, теперь у них есть двое детей.

Материалы по теме
Рустам Муратов занял должность первого вице-премьера правительства Башкирии«Рустам, хватит уже»: Владимир Путин попросил блогера из Уфы без ног поберечь себяИнвалид-колясочник из Уфы Рустам Набиев рассказал о том, как его подколол Путин
#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика