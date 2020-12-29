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Posted 29 декабря 2020, 14:46

Published 29 декабря 2020, 14:46

Modified 17 октября 2022, 20:29

Updated 17 октября 2022, 20:29

Глава Башкирии рассказал, где будет отмечать Новый год

29 декабря 2020, 14:46
Сюжет
Радий Хабиров
Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал о планах на новогодние праздники.

Это время он проведет в Уфе. Он сообщил, что планировал отдохнуть в санатории, однако пандемия внесла свои коррективы. На пресс-конференции отметили, что все места в ресторанах и кафе заняты для празднования. На это Радий Хабиров ответил, что для него «местечко есть».

Он также добавил, что остаётся в Уфе, так как «в любой момент в роддом надо будет ехать».

Напомним, супруги Хабировы ждут ребёнка.

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#Анна Кононова#Общество#Новости#Башкирия#Новый год#Радий Хабиров
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