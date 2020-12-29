Глава Башкирии рассказал, где будет отмечать Новый год

Posted 29 декабря 2020, 14:46
Published 29 декабря 2020, 14:46
Modified 17 октября 2022, 20:29
Updated 17 октября 2022, 20:29
Это время он проведет в Уфе. Он сообщил, что планировал отдохнуть в санатории, однако пандемия внесла свои коррективы. На пресс-конференции отметили, что все места в ресторанах и кафе заняты для празднования. На это Радий Хабиров ответил, что для него «местечко есть».
Он также добавил, что остаётся в Уфе, так как «в любой момент в роддом надо будет ехать».
Напомним, супруги Хабировы ждут ребёнка.