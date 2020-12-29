Глава Башкирии рассказал, где будет отмечать Новый год

Это время он проведет в Уфе. Он сообщил, что планировал отдохнуть в санатории, однако пандемия внесла свои коррективы. На пресс-конференции отметили, что все места в ресторанах и кафе заняты для празднования. На это Радий Хабиров ответил, что для него «местечко есть».