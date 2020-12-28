Власти Башкирии рассказали о работе школ республики после новогодних каникул

Глава республики Радий Хабиров поручил провести в образовательных учреждения дезинфекцию, а также организовать работу медицинских инспекторов. Кроме того, он отметил, что необходимо продолжать совершенствовать дистанционное образование. По его словам, данная сфера и так получила серьезный удар, так как пришлось переходить на «дистанционку» на ходу.