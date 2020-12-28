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Posted 28 декабря 2020, 08:20

Published 28 декабря 2020, 08:20

Modified 17 октября 2022, 20:27

Updated 17 октября 2022, 20:27

Власти Башкирии рассказали о работе школ республики после новогодних каникул

28 декабря 2020, 08:20
На сегодняшнем оперативном совещании в правительстве Башкирии обсудили обучение детей после новогодних каникул. Есть надежда, что 11 января ребята вернуть к очному образованию.

Глава республики Радий Хабиров поручил провести в образовательных учреждения дезинфекцию, а также организовать работу медицинских инспекторов. Кроме того, он отметил, что необходимо продолжать совершенствовать дистанционное образование. По его словам, данная сфера и так получила серьезный удар, так как пришлось переходить на «дистанционку» на ходу.

Радий Хабиров поблагодарил учителей, однако отметил, что качество знаний у детей всё же хромает.

Надо признать, дети получили меньше знаний, и качество образования упало. Сейчас есть время наверстать. Показатели по ЕГЭ должны быть выше — вот ваша задача коллективу Минобразования, сказал глава Башкирии.

Напомним, ранее в Башкирии создали петицию за отставку министра образования и науки Айбулата Хажина. В ней было указано, что чиновник не справился с организацией дистанционного обучения, а также «съехал» в ситуации с фотографиями детей в коровнике.

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#Общество#Новости#Башкирия#Школа
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