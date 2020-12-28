В Уфе бойцовская собака напала на ребёнка

Судя по видео, собака изначально подбежала к садящемуся в такси человеку. Однако тот успел залезть в машину. Тогда пес побежал за мальчиком, который только вышел из подъезда. Собака начала кусать ребёнка за ноги, от чего он закричал. В этот момент таксист начал сигналить, чтобы спугнут пса, а затем вышел из машины, чтобы помочь. Мальчик вернулся домой, только уже хромая на одну ногу.