Тлеющая свалка, отставки чиновников и цены на продукты. Итоги прошедшей недели

От постоянного запаха гари страдают жители села Мраково Кугарчинского района Башкирии. Как выяснилось, там уже три недели горит свалка. Местные жители обращались к чиновникам, однако те не решили проблему. Ранее они обвиняли в поджоге свалки регоператора, однако тот заявил, что не имеет к этому отношения. Запутанная история в материале Mkset.