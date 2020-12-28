Радий Хабиров попросил проявить творческий подход в сфере развития экономики

Posted 28 декабря 2020, 06:05
Published 28 декабря 2020, 06:05
Modified 17 октября 2022, 20:27
Updated 17 октября 2022, 20:27
— Нам сейчас нужны такие творческие решения, поэтому подумайте на след год. ТОСЭР у нас есть, особая экономическая зона есть – это уже текущая работа. Придумайте, какой еще инструмент экономический. Мы должны добиваться в правительстве РФ, обращаться к президенту для того, чтобы двигаться дальше, отметил Хабиров.
По словам руководителя региона, чиновникам следует обратить внимание на создание особой туристической зоны в Башкирии.