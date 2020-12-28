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Posted 28 декабря 2020, 06:05

Published 28 декабря 2020, 06:05

Modified 17 октября 2022, 20:27

Updated 17 октября 2022, 20:27

Радий Хабиров попросил проявить творческий подход в сфере развития экономики

28 декабря 2020, 06:05
Сегодня, 28 декабря, на оперативном совещании в правительстве республики глава Башкирии Радий Хабиров похвалил за работу министерство экономического развития. Однако, в то же время, попросил не останавливаться на достигнутом.

— Нам сейчас нужны такие творческие решения, поэтому подумайте на след год. ТОСЭР у нас есть, особая экономическая зона есть – это уже текущая работа. Придумайте, какой еще инструмент экономический. Мы должны добиваться в правительстве РФ, обращаться к президенту для того, чтобы двигаться дальше, отметил Хабиров.

По словам руководителя региона, чиновникам следует обратить внимание на создание особой туристической зоны в Башкирии.

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